Спорт

ППК и Опочка побеждают в областном финале «Мини-футбол - в школу»

21-22 января состоялся второй «заезд» областного финала Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот раз соревновалась средняя группа - 15 команд мальчиков и девочек 2004-2005 годов рождения.

В турнире среди девочек сильнейшей командой оказался Псковский педагогический комплекс (50 мячей забили и 0 пропустили), второе место досталось СОШ Кунья, третье СОШ №2 Дедовичи. Индивидуальными призами были награждены: Анастасия Малинина (ППК) – «лучший бомбардир», Алена Михеева (Кунья) – «лучший вратарь», Ольга Холмочкина (ППК) – «лучший игрок».

1 место - Псковский педагогический комплекс

2 место - Куньинская СОШ

3 место - СОШ №2 Дедовичи

4 место - СОШ Бежаницы

5 место - СОШ №1 Порхов

6 место - «Центр образования» Пустошка

7 место - «Гимназия» Дно

8 место - СОШ Палкино

У мальчиков первенствовала «Центр образования» Опочка, второе место заняли представители СОШ Бежаницы, а третье - СОШ №7 Великие Луки. Индивидуальными призами были награждены: Никита Орлов (Бежаницы) – «лучший бомбардир», Михаил Яковлев (Опочка) Иван Козюков (Опочка) – «лучший вратарь», «лучший игрок».

1 место - «Центр образования» Опочка

2 место - СОШ Бежаницы

3 место - СОШ №7 В.Луки

4 место - «Центр образования»Пустошка

5 место - СОШ Стремутка

6 место - СОШ №4 Псков

7 место - СОШ №1 Дно

Псковский педагогический комплекс (девочки) и «Центр образования» Опочка (мальчики) будут защищать честь Псковской области на соревнования Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге.