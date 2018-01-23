Спорт

Полузащитник «Луки-Энергия» Дмитрий Прошин вернулся в ФК «Нарва Транс»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» досрочно прекратил трудовой договор с 34-летним полузащитником команды Дмитрием Прошиным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, контракт расторгнут по инициативе игрока и с согласия руководства клуба.

Прошин перешел в «Луки-Энергию» из эстонского клуба «Нарва Транс» и сыграл за великолукскую команду 15 матчей в первенстве России, забил 3 мяча, проведя на поле 1321 минуту игрового времени.

Футбольный клуб благодарит Дмитрия за профессионализм, за неоценимый вклад в становление и популяризацию клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с мастером кожаного мяча, и желает Дмитрию Прошину дальнейших успехов в футбольной карьере.

Как стало известно ПЛН, Дмитрий вернулся в нарвский «Транс», в составе которого выступал в сезоне-2016. Он провел 34 матча в чемпионате Эстонии, в которых забил 14 голов.