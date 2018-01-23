Спорт

Каток от компании Nivea в Великих Луках полностью готов

Каток на улице Рабочий, 5 в Великих Луках, реконструкцию которого произвела компания Nivea, полностью готов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, специалисты установили новые бортики, сетчатое ограждение.

Кроме того, в рамках реконструкции катка на нем установили новое яркое освещение. К открытию на катке залили новый лед, а весной, когда воздух прогреется, поле станет футбольным.

Объем средств, который потратили на строительство катка, в компании не раскрывают, называя эту информацию конфиденциальной.

Торжественное открытие ледовой арены состоится в субботу, 27 января, в 14.00. Гостей праздника ждут игры, мастер-классы и много сюрпризов.