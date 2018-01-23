Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо обсудят в Великих Луках лучшие тренеры России и гости из Франции

24-26 января на базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта будет проводиться методический семинар «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, преподаватели семинара - известные тренеры сборной команды России и гости из Франции:
- Эцио Гамба - генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо
- Ру Патрик - тренер сборной команды России по дзюдо, эксперт Европейского Союза Дзюдо
- Стефано Фрассинелли - тренер по ОФП и реабилитации сборной команды России
- Евгений Кулдин - тренер сборной команды России по дзюдо, мастер спорта
- Кирилл Вопросов - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта
- Батрадз Кайтмазов - тренер сборной команды России, мастер спорта международного класса
- Камил Магомедов - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта
- Виталий Макаров - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта.
24 января в 15.30 состоится пресс-конференция участников семинара и первые занятия. Сегодня же французский тренер П. Ру продемонстрирует участникам технику борьбы лежа (Ne-Waza).