Спорт

Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо обсудят в Великих Луках лучшие тренеры России и гости из Франции

24-26 января на базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта будет проводиться методический семинар «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, преподаватели семинара - известные тренеры сборной команды России и гости из Франции:

Эцио Гамба - генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо

Ру Патрик - тренер сборной команды России по дзюдо, эксперт Европейского Союза Дзюдо

Стефано Фрассинелли - тренер по ОФП и реабилитации сборной команды России

Евгений Кулдин - тренер сборной команды России по дзюдо, мастер спорта

Кирилл Вопросов - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта

Батрадз Кайтмазов - тренер сборной команды России, мастер спорта международного класса

Камил Магомедов - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта

Виталий Макаров - тренер сборной команды России, заслуженный мастер спорта.

24 января в 15.30 состоится пресс-конференция участников семинара и первые занятия. Сегодня же французский тренер П. Ру продемонстрирует участникам технику борьбы лежа (Ne-Waza).