Спорт

Спортивным федерациям Псковской области разрешат направлять сборные команды на международные соревнования

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рассмотрел законопроект о внесении изменений в закон Псковской области «О физической культуре и спорте в Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о необходимости внесения изменений в закон парламентариям рассказал заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту - начальник отдела по учебно-спортивной работе Алексей Орлов. Парламентарии рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Проектом закона области предусматривается дополнить перечень прав областных спортивных федераций правом по направлению спортивных сборных команд области по соответствующим видам спорта на международные спортивные соревнования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что спортивные сборные команды области ежегодно выезжают в зарубежные страны (Белоруссия, Эстония, Латвия и другие) для участия в международных спортивных соревнованиях. Например, псковские футбольные команды участвуют в традиционных международных юношеских соревнованиях по футболу на Кубок «Tartu Santos Cup» в эстонском городе Тарту. Псковские боксеры участвуют в традиционных международных соревнованиях по боксу в г.Орша в Белоруссии, в г.Йыхви в Эстонии и т.д.).

Также документом предлагается расширить перечень спортивных соревнований, победителям и призерам которых, а также их тренерам, выплачивается единовременная денежная выплата. Так, предлагается добавить следующие спортивные соревнования: Всемирные игры, Европейские игры, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов поинтересовался, потребуются ли дополнительные средства из областного бюджета в связи с внесением изменений в закон. Алексей Орлов пояснил, что все средства уже предусмотрены в областной программе развития физической культуре и спорта.

Кроме того, Виктор Антонов попросил заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту больше не приходить на заседание комитета Псковского областного Собрания. Он выступил за то, чтобы комитеты посещали только руководители соответствующих ведомств. Этот вопрос, по его словам, будет поднят сегодня на заседании фракции «Единой России» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. «Мы с большим уважением относимся к вам, но порядок есть порядок», - сказал он. Алексей Орлов пояснил, что руководитель комитета Иван Штылин был срочно вызван к заместителю губернатора.

Виктор Антонов также предупредил, что впредь комитет будет снимать вопросы с рассмотрения, если руководители ведомств администрации области будут нарушать порядок.