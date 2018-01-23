Великолучанин Артем Никандров вступил в ряды региональных представителей Федерации стритлифтинга России. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, великолукский спортсмен - единственный представитель стритлифтинга в Псковской области.
Артем Никандров - мастер спорта по жиму лежа, неоднократный победитель соревнований по жиму лежа, русскому жиму и армлифтингу. Официальный представитель федераций «Союз пауэрлитеров России», «Союз армлифтеров России». Судья региональной категории СПР/САР/ISF.