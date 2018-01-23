Спорт

Директор сети фитнес-клубов Пскова развенчает мифы о фитнесе

Директор сети клубов «С-фитнес» и «Супер фитнес» Георгий Пономарев проведет семинар, в рамках которого развенчает мифы о фитнесе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, семинар пройдет 3, 9 и 10 февраля, записаться можно по телефону: 55-77-75.

«За многие годы работы в сфере фитнеса я столкнулся с большим количеством фитнес-мифов, которых с каждым годом становится все больше. На семинаре мы рассмотрим и развенчаем самые популярные из них. А именно - неэффективные упражнения, сомнительные методики и многое другое, о чем так или иначе слышал каждый», - пояснил Георгий Пономарев.

По его словам, семинар, в первую очередь, будет интересен тем людям, которые имеют отношение к сфере фитнеса: инструкторам фитнес-клубов и атлетам-любителям. «Но даже если вы только планируете начать тренировки, информация, которой мы коснемся на семинаре, будет не менее полезна для вас и поможет сделать ваш старт в мире тренировок наиболее правильным», - подчеркнул он.

Стоимость за полный курс семинара с получением сертификата: 4800 руб.

Стоимость каждого курса по отдельности: 3000 руб.

Еще осталось 5 мест. Записаться и задать вопросы можно сразу по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте также на сайте клуба «С-фитнес»: http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/s_fitness_pskov. Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.