Спорт

Четыре псковских спортсмена завоевали путевки на финал первенства России по греко-римской борьбе

Четыре псковских спортсмена завоевали путевки на финал первенства России по греко-римской борьбе по результатам первенства Северо-Западного федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, соревнования, в которых приняли участия 80 спортсменов из Пскова, области и других регионов СЗФО, завершились сегодня, 24 января.

Псковские ребята заняли ряд призовых мест. Так, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Евгений Каргин (ДЮСШ «Лидер») и Дмитрий Васильев (ДЮСШ «Лидер» - ПАТК). Второе место завоевали Тигран Ваноян (ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга») и Владислав Кононов (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24). Третьими стали Илья Андрейчиков (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24) и Максим Козлов (ДЮСШ «Лидер»).

Четверо спортсменов отправятся на финал первенства России, который пройдет 9 - 12 февраля в Ингушетии.