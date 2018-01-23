Спорт

Сборная Псковской области и «Легенды хоккея» сразятся на льду 3 февраля

Третий хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества в Москве пройдет 3 февраля в Ледовом дворце Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В борьбе за главный трофей на лед выйдут сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+». Кульминацией мероприятия станет хоккейный матч между сборной Псковской области и клубом «Легенды хоккея».

В составе команды легенд - Олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира.

2 и 3 февраля в Ледовом дворце также пройдет региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003–2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. После награждения победителя и призеров турнира ребят ждет мастер-класс от «Легенд хоккея».

Напомним, первый хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества в Москве прошел в Ледовом дворце Пскова в 2012 году, спустя два месяца после его открытия. «Легенды хоккея» также выйдут на псковский лед не в первый раз.