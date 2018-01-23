Спорт

Изменения в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» приняты в двух чтениях

Законопроект о внесении изменений в закон Псковской области «О физической культуре и спорте в Псковской области» принят в двух чтениях на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона области предусматривается дополнить перечень прав областных спортивных федераций правом по направлению спортивных сборных команд области по соответствующим видам спорта на международные спортивные соревнования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что спортивные сборные команды области ежегодно выезжают в зарубежные страны (Белоруссия, Эстония, Латвия и другие) для участия в международных спортивных соревнованиях. Например, псковские футбольные команды участвуют в традиционных международных юношеских соревнованиях по футболу на Кубок «Tartu Santos Cup» в эстонском городе Тарту. Псковские боксеры участвуют в традиционных международных соревнованиях по боксу в г.Орша в Белоруссии, в г.Йыхви в Эстонии и т.д.).

Также документом предлагается расширить перечень спортивных соревнований, победителям и призерам которых, а также их тренерам, выплачивается единовременная денежная выплата. Так, предлагается добавить следующие спортивные соревнования: Всемирные игры, Европейские игры, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.