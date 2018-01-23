Спорт

Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпиаде в Пхенчхане

Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), пишет «Росбалт».

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», - цитирует ТАСС заявление организации.

Ранее отмечалось, что МОК запрещает проносить на трибуны флаги тех стран, которые не принимают участие в Олимпиаде. На этом основании СМИ предположили, что болельщикам не разрешат его использовать и проносить на трибуны в связи с тем, что российская сборная не допущена до участия в Играх-2018.