Великие Луки примут этап женского чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола высшего дивизиона СЗФО

С 1 по 4 февраля на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК пройдет 3-й регулярный тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола высшего дивизиона СЗФО среди женских команд. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, академия примет гостей из БФУ им. Канта (Калининград), НовГУ (Великий Новгород) и ТГТУ (Тверь).
Сборная великолукской академии сыграет с командами из Твери и Великого Новгорода.
Встречи состоятся согласно расписанию:
1 февраля: Тверь - Великие Луки
2 февраля: Тверь - Калининград и Великие Луки - Новгород
3 февраля: Калининград - Тверь и Новгород - Великие Луки
4 февраля: Новгород - Калининград и Великие Луки – Тверь.