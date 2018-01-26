Спорт

Великие Луки примут этап женского чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола высшего дивизиона СЗФО

С 1 по 4 февраля на базе учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК пройдет 3-й регулярный тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола высшего дивизиона СЗФО среди женских команд. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, академия примет гостей из БФУ им. Канта (Калининград), НовГУ (Великий Новгород) и ТГТУ (Тверь).



Сборная великолукской академии сыграет с командами из Твери и Великого Новгорода.



Встречи состоятся согласно расписанию:

1 февраля: Тверь - Великие Луки

2 февраля: Тверь - Калининград и Великие Луки - Новгород

3 февраля: Калининград - Тверь и Новгород - Великие Луки

4 февраля: Новгород - Калининград и Великие Луки – Тверь.