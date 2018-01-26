Спорт

В Великолукской сельхозакадемии состоялись товарищеские матчи по баскетболу

В спортивном зале главного учебного корпуса Великолукской сельхозакадемии состоялись товарищеские матчи по баскетболу, посвященные 75-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игровом турнире приняли участие команды: г. Новосокольники, сборная команда ветеранов г. Великие Луки и сборная команда сельхозакадемии.

Первая встреча состоялась между командами города Новосокольники и сборной командой академии, где победу одержала сборная команда г. Новосокольники со счетом 53:27.

Во второй встрече между сборной команды академии и сборной команды ветеранов г. Великие Луки победу одержала команда ветеранов со счетом 73:64.

Товарищеские игры проводились с целью патриотического воспитания студенческой молодежи, популяризации игры в баскетбол и повышения уровня технического и тактического мастерства.