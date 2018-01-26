Спорт

Псковский лагерь «Нептун» не откроет двери для юных спортсменов в 2018 году

В Пскове прошло совещание, в ходе которого обсудили состояние спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун», расположенного в деревне Елизарово Псковского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации Пскова Александр Гаврилов доложил, что детский спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун» в 2018 году работать не будет. «На сегодняшний день техническое состояние лагеря не соответствует современным стандартам. В капитальном ремонте нуждается весь комплекс. В первую очередь необходимо переоборудовать систему отведения поверхностных вод. На разработку и реализацию проекта требуется порядка 400 000 рублей. Кроме того, необходимо установить ограждение на территории лагеря, отремонтировать пищеблок и столовую. На данный момент в бюджете Пскова на лагерь «Нептун» средства не заложены, точная стоимость работ, которые необходимо провести в лагере, будет понятна после выполнения проектных работ», - отметил Александр Гаврилов.

Заместитель главы города Елена Полонская обратила внимание на то, что «Нептун» - единственный спортивный лагерь в Псковской области, который оборудован бассейном, и если нет возможности открыть его в 2018 году, то необходимо найти альтернативные варианты, где спортсмены смогут тренироваться. «В данный момент единственным выходом из ситуации является перенаправление детей в городской бассейн, но в таком случае смена состоится только в августе, в связи с отключением котельной, которая перестает работать с 1 июня», - отметила Елена Полонская.

Замглавы Пскова также предложила задействовать инвесторов и выдвинула идею сделать на базе «Нептуна» круглогодичный лагерь. «Нужно очень грамотно и комплексно подойти к решению вопроса», - отметила она.