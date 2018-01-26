Спорт

В Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» примут участие 6 команд

Определен состав участников XIX турнира на призы полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, который пройдет с 12 по 17 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге ДСИ «Зенит».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации футбола Псковской области, в традиционном турнире примут участие шесть футбольных клубов: «Псков-747», четыре команды из Санкт-Петербурга («Динамо-Санкт-Петербург-2», СШОР «Зенит», «Звезда», «ГУТИД») и «Искра» (Смоленск).

Команды проведут по 5 матчей, сыграв между собой в один круг.