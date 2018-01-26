Четыре псковских спортсмена примут участие в первенстве России по греко-римской борьбе в Ингушетии

23-24 января в городе Пскове прошло первенство Северо-Западного Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Калининграда, Республики Коми, Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской и Псковской областей.
Итоги псковских спортсменов:
I место
Евгений Каргин – ДЮСШ «Лидер»
Дмитрий Васильев – ДЮСШ «Лидер» - ПАТК
II место
Тигран Ваноян - ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга»
Владислав Кононов - ДЮСШ «Лидер» - СШ №24
III место
Илья Андрейчиков - ДЮСШ «Лидер» - СШ №24
Максим Козлов - ДЮСШ «Лидер»