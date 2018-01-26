В Великих Луках открылся каток от компании Nivea

Бесплатный каток, который в теплое время года будет превращаться в футбольную площадку, открылся в Великих Луках на улице Рабочей, 5, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Место для спортивного отдыха благоустроили в рамках социального проекта компании Nivea.
Четвертый год подряд Nivea реставрирует ледовые площадки в регионах страны в рамках программы «Голосуй за свой каток». В этом году депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский выдвинул на голосование каток у кадетской школы на улице Рабочей, и объект стал одним из трех победителей в России. Также новые катки выиграли Новосибирске и Тольятти.
Старый каток в Великих Луках превратился в оборудованную спортивную площадку. Специалисты установили новые бортики, сетчатое ограждение, две калитки для игроков и ворота для хоккея. Получился многофункциональный спортивный объект.
Открытие прошло массово и торжественно. Хоккейная команда «Экспресс» сыграла матч и показала мастер-класс по катанию на коньках.
Всем желающими дарили крем от компании и предлагали теплый чай.
На открытии присутствовал сам инициатор - Всеволод Козловский. Он поблагодарил всех жителей Псковщины за участие в голосовании.
Глава администрации города Игорь Чевжик сообщил, что на этом преображения в городе не остановятся. Великие Луки и дальше будут участвовать в проектах по благоустройству.
Завершилось мероприятие дискотекой на льду.
Всех гостей угощают теплым чаем.