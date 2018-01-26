Спорт

В Великих Луках открылся каток от компании Nivea

Бесплатный каток, который в теплое время года будет превращаться в футбольную площадку, открылся в Великих Луках на улице Рабочей, 5, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Место для спортивного отдыха благоустроили в рамках социального проекта компании Nivea.

Четвертый год подряд Nivea реставрирует ледовые площадки в регионах страны в рамках программы «Голосуй за свой каток». В этом году депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский выдвинул на голосование каток у кадетской школы на улице Рабочей, и объект стал одним из трех победителей в России. Также новые катки выиграли Новосибирске и Тольятти.

Старый каток в Великих Луках превратился в оборудованную спортивную площадку. Специалисты установили новые бортики, сетчатое ограждение, две калитки для игроков и ворота для хоккея. Получился многофункциональный спортивный объект.

Открытие прошло массово и торжественно. Хоккейная команда «Экспресс» сыграла матч и показала мастер-класс по катанию на коньках.

Всем желающими дарили крем от компании и предлагали теплый чай.

На открытии присутствовал сам инициатор - Всеволод Козловский. Он поблагодарил всех жителей Псковщины за участие в голосовании.

Глава администрации города Игорь Чевжик сообщил, что на этом преображения в городе не остановятся. Великие Луки и дальше будут участвовать в проектах по благоустройству.

Завершилось мероприятие дискотекой на льду.

Всех гостей угощают теплым чаем.