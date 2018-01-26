Спорт

В чемпионате Пскова по мини-футболу проходят матчи 9-10 туров

27 - 28 января в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи» состоятся матчи десятого и одиннадцатого туров чемпионат Пскова по мини-футболу среди любительских команд.

По итогам девяти прошедших туров в турнире среди команд высшей лиги лидерство продолжает удерживать «Динамо-Искра-Псковгражданпроект». Вторым идет «Автофаворит» I, а на третьем месте находится «Таможня». Остальные команды значительно отстали и уже вряд ли смогут включиться в борьбу за медали.

В первой лиге первую строчку с преимуществом в шесть очков занимают «Печоры». Далее команды в турнирной таблице идут очень плотной группой: участников, занимающих 2-е и 8-е места, разделяют всего 5 зачетных баллов.

В третьей по силе лиге на данный момент на вершине турнирной таблицы располагается «Adidas», набравший 24 очка после 9 сыгранных матчей. На 4 очка отстает коллектив «ПсковГУ», и на 6 – «Уклад».

Календарь игр

Высшая лига:

27 января (суббота)

15.45. «Академия ФСИН РФ» – «Автофаворит» I

17.30. «Велес» – «Автофаворит» II

18.30. «ГиперСтрой60» – «Таможня»

19.30. «Резонанс» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»

28 января (воскресенье)

15.45. «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» – «Автофаворит» II

16.45. «ГиперСтрой60» – «Велес»

17.45. «Автофаворит» I – «Резонанс»

18.45. «Таможня» – «Академия ФСИН РФ»

Первая лига:

27 января (суббота)

12.45. «Искра-Псковгражданпроект» – «Синие Стрелы»

14.15. «Стрела» – «Локомотив» Дно

15.00. «Печоры» – «РусьИнком» Печоры

16.30. «Триумф» – «Факел» Тямша

28 января (воскресенье)

12.30. «Стрела» – «Искра-Псковгражданпроект» - / УСК «Олимп»/

12.45. «РусьИнком» Печоры – «Синие Стрелы»

13.30. «Локомотив» Дно – «Триумф»

15.00. «Факел» Тямша – «Печоры»

Вторая лига:

27 января (суббота)

09.00. «ПсковГУ» – «Кресты»

09.45. «Уклад» – «УМВД РФ по Псковской области»

10.30. «Фунт» – «Резонанс-2»

11.15. «Adidas» – СКА

12.00. «Искра-Псковгражданпроект-3» – «Палкино»

13.30. «Штурм» – «Славковичи»

28 января (воскресенье)

09.00. «ПсковГУ» – «УМВД РФ по Псковской области»

09.45. «Кресты» – «Штурм»

10.30. «Резонанс-2» – «Искра-Псковгражданпроект-3»

11.15. СКА – «Уклад»

12.00. «Славковичи» – «Фунт»

14.15. «Палкино» – «Adidas»

Все матчи проходят в зале СК «Писковичи».