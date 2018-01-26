В чемпионате Пскова по мини-футболу проходят матчи 9-10 туров

27 - 28 января в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи» состоятся матчи десятого и одиннадцатого туров чемпионат Пскова по мини-футболу среди любительских команд.
По итогам девяти прошедших туров в турнире среди команд высшей лиги лидерство продолжает удерживать «Динамо-Искра-Псковгражданпроект». Вторым идет «Автофаворит» I, а на третьем месте находится «Таможня». Остальные команды значительно отстали и уже вряд ли смогут включиться в борьбу за медали.
В первой лиге первую строчку с преимуществом в шесть очков занимают «Печоры». Далее команды в турнирной таблице идут очень плотной группой: участников, занимающих 2-е и 8-е места, разделяют всего 5 зачетных баллов.
В третьей по силе лиге на данный момент на вершине турнирной таблицы располагается «Adidas», набравший 24 очка после 9 сыгранных матчей. На 4 очка отстает коллектив «ПсковГУ», и на 6 – «Уклад».
Календарь игр
Высшая лига:
27 января (суббота)
15.45. «Академия ФСИН РФ» – «Автофаворит» I
17.30. «Велес» – «Автофаворит» II
18.30. «ГиперСтрой60» – «Таможня»
19.30. «Резонанс» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»
28 января (воскресенье)
15.45. «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» – «Автофаворит» II
16.45. «ГиперСтрой60» – «Велес»
17.45. «Автофаворит» I – «Резонанс»
18.45. «Таможня» – «Академия ФСИН РФ»
Первая лига:
27 января (суббота)
12.45. «Искра-Псковгражданпроект» – «Синие Стрелы»
14.15. «Стрела» – «Локомотив» Дно
15.00. «Печоры» – «РусьИнком» Печоры
16.30. «Триумф» – «Факел» Тямша
28 января (воскресенье)
12.30. «Стрела» – «Искра-Псковгражданпроект» - / УСК «Олимп»/
12.45. «РусьИнком» Печоры – «Синие Стрелы»
13.30. «Локомотив» Дно – «Триумф»
15.00. «Факел» Тямша – «Печоры»
Вторая лига:
27 января (суббота)
09.00. «ПсковГУ» – «Кресты»
09.45. «Уклад» – «УМВД РФ по Псковской области»
10.30. «Фунт» – «Резонанс-2»
11.15. «Adidas» – СКА
12.00. «Искра-Псковгражданпроект-3» – «Палкино»
13.30. «Штурм» – «Славковичи»
28 января (воскресенье)
09.00. «ПсковГУ» – «УМВД РФ по Псковской области»
09.45. «Кресты» – «Штурм»
10.30. «Резонанс-2» – «Искра-Псковгражданпроект-3»
11.15. СКА – «Уклад»
12.00. «Славковичи» – «Фунт»
14.15. «Палкино» – «Adidas»
Все матчи проходят в зале СК «Писковичи».