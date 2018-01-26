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Спорт

Псковичи примут участие в первом чемпионате ВДВ по хоккею с шайбой

27.01.2018 19:19|ПсковКомментариев: 0

 В феврале на базе Рязанского высшего воздушно-лесантного командного училища им. В.Ф. Маргелова состоится первый в истории ВДВ чемпионат по хоккею с шайбой среди мужских команд.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на льду встретятся десять команд - более 150 хоккеистов-десантников, играющих на профессиональном уровне. Сборные будут представлены соединениями, учебными центрами и вузами ВДВ, дислоцирующимися в Иванове, Рязани, Омске, Ульяновске, Кубинке, Пскове, Туле, Уссурийске, Камышине и Улан-Удэ.

Первый чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой пройдет в рамках спартакиады Воздушно-десантных войск.

Теги: #ВДВ #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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