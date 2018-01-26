Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю

Опубликовано расписание занятости ледовой арены в Пскове на следующей неделе.
29 января, понедельник
07:00-08:00 - тренировка ХК «Евро-Керамика
08:30-09:30 - секция фигурн.кат ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 - секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
10:45-11:30 - секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари (Робина М.М., Вихров Д.В.)
11:45-12:45 - секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)
13:00-14:00 - секция фигурн.кат.НП-1, НП-1 (Робина М.М.)
14:15-15:30 - секция фигурн.кат. ТГ-3, ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 - секция фигурн.кат. ТГ-1 НП-2 (Цветкова О.Д.)
17:15-18:45 - секция хоккея ТГ-1, НП-1 (Пошелюк Д.Ф., Пузанов О.В.)
19:00-20:00 –тренировка ХК «Легион»
20:15-21:15– тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 –тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45- тренировка ХК «Ганза»
30 января, вторник
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
08:45-10:00 –секция фигурн.кат. ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)
11:15-12:00 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 ( Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:15-13:15 –индивид.занятия с тренером
13:30-14:30 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О.,Ваганов Н.Н.)
14:45-15:45 –секция фигурн.кат. НП-2, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
16:00-17:15 –секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
17:30-18:45 –секция хоккея НП-1, ТГ-1 ( Базилевских Е.И., Пошелюк Д.Ф.)
19:00-20:00 –массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30–«Сталь» - «Родина»
21:45-22:45 - тренировка ХК «Псков»
23:00-00:00- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
31 января, среда
07:45-08:45 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
09:00-10:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)
11:15-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:15-13:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1 (Робина М.М.)/инд.зан.с тренером (фигурн.кат.)
13:15-14:15 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-1 (Робина М.М., АфонинА.В.)
14:30-15:30 - массовое катание
15:45-17:00 – секция фигурн.кат.НП-2, ТГ-1 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-2+вратари (Миронишин К.А., Вихров Д.В.)
18:45-19:45 – секция хоккея НП-1, НП-2 (Пузанов О.В., Базилевских Е.И.)
20:00-21:00 –тренировка ХК «Барсы»
21:15-22:15 –тренировка ХК «Медведи»
22:30-23:30 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Сталь»
1 февраля, четверг
07:30-08:30 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)
08:45-09:45 –секция хоккея НП-2 (Пузанов О.В.)
10:00-11:00 - секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)
11:15-12:00 –секция фигурн.кат. НП-3, СОГ-2 (Афонин А.В.. Робина М.М. )
12:15-13:15 –секция фигурн.кат.ТГ-3 (Цветкова О.Д.)
13:30-14:30 –секция фигурн.кат. НП-1, НП-1(Робина М.М., Афонин А.В.)
14:45-15:45 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О., Ваганов Н.Н.)
16:00-17:15 –секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
17:30-18:30 –секция хоккея ТГ-1+врат. (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)
18:45-19:45 –секция хоккея НП-1 (Базилевских Е.И.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:00-21:15 –«Евро-Керамика» - «Медведи»
21:30-22:30 –тренировка ХК «Красный город»
22:45-23:45 –тренировка ХК «Родина»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»
2 февраля, пятница
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:45-08:45 –секция хоккея НП-2 (Пузанов О.В.)
09:00-10:00 –секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.),
Хоккейный турнир «Золотая шайба 2018» среди команд 2003-2004г.р. на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева
10:15-11:15 –«Родина» п.Родина – «Торнадо» Псков
11:30-12:30 –«Экспресс» В.Луки – «Рубеж» Печоры
12:30-12:45 –открытие турнира
13:00-14:00– «Родина» п.Родина – «Псков» Псков
14:15-15:15 - «Новоржев» Новоржев - «Рубеж» Печоры
15:30-16:30 –«Торнадо» Псков – «Псков» Псков
16:45-17:45 – «Экспресс» В.Луки – «Новоржев» Новоржев
17:45-18:45 –секция хоккея ТГ-1+врат. (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)
19:00-20:00 –секция фигурн.кат.ТГ-2, НП-1 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
22:45-23:45 –тренировка ХК «ВДВ-Купол»
3 февраля, суббота
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
Хоккейный турнир «Золотая шайба 2018» среди команд 2003-2004г.р. на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева
08:15-09:15 - матч за 3-4 место
09:30-10:30 –финал
10:30-10:45 – награждение победителей и призеров турнира
10:45-11:30 – мастер-класс с участием «Легенд хоккея»
12:00-12:15 –открытие 3-го хоккейного турнира на Кубок Псковского Землячества
12:15-12:55 – игра Псков - Печоры
13:10-13:50 – игра Печоры - В.Луки
14:05-14:45 – игра Псков – В.Луки
14:45-15:00 – награждение победителей турнира
15:15-15:30 – торжественное открытие матча сборная Псковской обл.- «Легенды хоккея»
15:30-16:30 – Игра сборной Псковской обл. – «Легенды хоккея»
16:30-17:00 – церемония награждения победителей
17:15-18:15 – массовое катание
18:30-19:30 – массовое катание
19:45-20:45 – тренировка ХК «Штурм» (женская команда)
21:00-22:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:15-23:45 –массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1 часа)
4 февраля, воскресенье
07:00-08:00 – тренировка ХК «Барсы»
08:15-09:15 – секция фигурн.кат. ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова О.Д.. Афонин А.В.)
09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий Д.О.)
10:30-12:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)
12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)
13:30-15:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)
15:15-16:15 –массовое катание
Чемпионат области по хоккею
16:30-17:30 –« Красный город» - «Аванта-Остров»
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Штурм» - «АвтоФаворит»
Чемпионат области по хоккею
20:15-21:15 –«Звезда» - «Барсы-2»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «АвтоФаворит» - «Беркут»
23:00-00:00 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)