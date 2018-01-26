Спорт

Игрок «молодежки» ФК «Псков-747» стал победителем кибертурнира FIFA 18

В Пскове завершился кибертурнир, на котором был разыгран титул чемпиона мира по футбольному симулятору FIFA 18, с участием игроков «Псков-747». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, продемонстрировав стабильность на протяжении всего турнира, лучшим из 16 претендентов стал игрок молодежного состава Алексей Семряков. Второе место занял Владислав Емельянов, а третье - Денис Долгий.

Отметим, что в июне 2017 года министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола – интерактивный футбол. Клубы Премьер-лиги обязаны иметь киберфутбольных игроков и тем самым участвовать в виртуальном чемпионате России по игре FIFA.

Результаты матчей:

финал

Швейцария (Семряков) - Россия (Емельянов) 6:3 (1:2, 5:1)

матч за 3-е место

Германия (Долгий) - Колумбия (М. Севастьянов) 8:6 (4:2, 4:4)

полуфиналы

Россия (Емельянов) - Германия (Долгий) 10:6 (4:6, 6:0)

Швейцария (Семряков) - Колумбия (М. Севастьянов) 12:4 (6:1, 6:3).