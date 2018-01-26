Спорт

Сборная России по санному спорту одержала победу на чемпионате Европы в латвийской Сигулде

Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, пишет ТАСС.

В составе российской команды выступили Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов. Они показали результат две минуты и 13,428 секунды.

Таким образом, россияне заняли первое место в медальном зачете европейского первенства, совмещенного с девятым этапом Кубка мира, завоевав три золотые награды и одну бронзовую.

Вторыми стали спортсмены из Германии, а тройку замкнули латвийцы.