Спорт

Германия выступила за недопуск россиян на зимнюю Паралимпиаду

Российские спортсмены не должны быть допущены на зимние Паралимпийские игры из соображений «последовательной антидопинговой политики». Как пишет «Росбалт», такое мнение высказал глава Немецкого спортивного союза инвалидов Фридхельм Юлиус Бойхер.

«Как следствие последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио», - отметил глава НССИ, отметив, что «это означает полное отстранение российских атлетов».

Окончательное решение МПК должен принять в конце января.

Напомним, российские спортсмены не были допущены на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте.