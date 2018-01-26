Спорт

Более 150 тренеров по дзюдо приняли участие в методическом семинаре в Великих Луках

Более 150 тренеров из 45 городов, 17 областей, 3 республик и двух краев стали участниками методического семинара «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет», который проходил с 24 по 26 января на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, целью семинара являлось совершенствование теоретической и практической подготовки тренерских кадров России.

Перед началом семинара состоялась пресс-конференция, на которой были обозначены цели, задачи и значение методического семинара по подготовке спортивного резерва. Спикерами пресс-конференции стали: старший тренер сборной команды России по дзюдо, Заслуженный мастер спорта, чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах Виталий Макаров, тренер сборной команды России по дзюдо, мастер спорта Евгении Кулдин, тренер сборной команды России по дзюдо, эксперт Европейского союза дзюдо Патрик Ру и ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов.

По окончанию пресс-конференции участники мероприятия задавали интересующие их вопросы, касающиеся роли научной составляющей в подготовке дзюдоистов, долгого и нелегкого пути от начинающего спортсмена до чемпиона Олимпийских игр. Не осталась в стороне и тема отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Далее в течение трех дней проходили теоретические и практические занятия. Новые знания и навыки участникам семинара преподавали лучшие специалисты не только российского, но и мирового дзюдо: Патрик Ру (Франция) – тренер сборной команды России по дзюдо, эксперт Европейского Союза Дзюдо; Феличано Маротто – тренер по ОФП и реабилитации сборной команды России; Евгений Кулдин – тренер сборной команды России по дзюдо, мастер спорта; Кирилл Вопросов – тренер сборной команды России, Заслуженный мастер спорта; Батраз Кайтмазов – тренер сборной команды России, мастер спорта международного класса; Сиражудин Магомедов – тренер сборной команды России, Заслуженный мастер спорта; Виталий Макаров – старший тренер сборной команды России, Заслуженный мастер спорта.

Координатор семинара - генеральный директор клуба единоборств «Отечество - Великие Луки» Владимир Владимиров.

В ходе семинара вниманию участников были предложены две большие лекции: «Совершенствование физической подготовленности дзюдоистов - кадетов и юниоров» и «Теория и философия дзюдо», а также прошло обучение техникам дзюдо с распределением техник по возрастам.

Специалисты, чей опыт и знания не раз подтверждались успехами воспитанников на состязаниях высочайшего уровня, приковывали внимание к демонстрируемым приемам: базовой технике партера (newaza): захваты и удушения; технике борьбы в стойке (tachiwaza), переход от борьбы стоя (tachiwaza) к борьбе лежа (newaza). Ведущие семинара внимательно наблюдали за отработкой и корректировали исполнение участниками техники.

По окончанию семинара участникам были вручены сертификаты.

В ходе семинара были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества ВЛГАФК с Федерацией дзюдо России.