Спорт

Команда «Экспресс-1» стала победителем турнира по мини-футболу среди женских команд в Великих Луках

С 27 по 28 января в зале спортивных игр Великолукской государственной академии физической культуры и спорта проходил ежегодный турнир по мини-футболу среди женских команд, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях принимали участие четыре команды: «ВЛГАФК», «ВГСХА», «Экспресс-1», и «Экспресс-2». Турнир проходил по однокруговой системе, где каждая команда играла с каждой.

По результатам сыгранных матчей две команды набрали одинаковое количество очков, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей победу в турнире одержала команда «Экспресс-1». Второе место заняли футболистки «ВЛГАФК». Набрав три очка, на третьей строчке расположилась команда «ВГСХА».