Спорт

На дворовом катке на улице Радищева в Великих Луках состоялись традиционные соревнования по шорт-треку

Этой зимой в Великих Луках работают сразу несколько катков. Почти в каждом микрорайоне залито свое ледовое поле. Так, на дворовом катке на улице Радищева состоялись традиционные соревнования по шорт-треку. В состязаниях приняли участие 26 мальчишек и девчонок округа. Зимний дворовой чемпионат посетил и депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.

На своей странице в ВКонтакте он написал: «26 участников и бескомпромиссная борьба до конца. Было очень приятно побывать здесь. Так держать!!!»

Отметим, что каток на улице Радищева, 6 вот уже 11 год подряд заливается местными жителями.