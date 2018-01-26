Спорт

Великолучанин Владислав Марченков об участии в Олимпиаде-2018: Флаг, герб и народные ценности внутри нас

Олимпийский комитет России утвердил состав национальной олимпийской сборной на зимние Игры 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчане. Всего в списке 169 спортсменов, один из которых - псковский спортсмен, выпускник Переслегинской гимназии Великолукского района, студент 2 курса ВЛГАФК направления «Физическая культура» Владислав Марченков.

Владислав вошел в состав олимпийской сборной России по бобслею (скелетон), является кандидатом в мастера спорта. Спортивную карьеру начал в г. Великие Луки в секции спортивной аэробики у тренера Алевтины Шолоховой. Обучаясь в колледже олимпийского резерва в Москве, начал заниматься скелетоном, в сборную команду России входит с 2017 года. Корреспонденту Псковской Ленты Новостей удалось связаться с Владиславом Марченковым.

- Влад, расскажи, как тебе удалось добиться такого успеха?

- Все просто, из года в год работал, тренировался и еще раз тренировался.

- А как ты относишься к тому, что тебе, российскому спортсмену, придется выступать не под флагом страны?

- Безусловно, это печально, понимать, что мы едем на олимпиаду не под российским флагом, но все понимают, откуда мы, и в том числе иностранные спортсмены. Флаг, герб и народные ценности внутри нас. Если мы там, значит, и флаг с нами.