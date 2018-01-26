Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по боксу

В Пустошка с 26 по 28 января прошло первенство Псковской области по боксу среди юношей 2002-2003 гг. р., 2004-2005 гг. р., 2006-2007 гг. р. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации бокса, в соревнованиях приняли участие 106 спортсменов из 9 команд: Пскова, Великих Лук, Пустошки, Невеля, Себежа, Красногородска, Порхова, Локни и Великолукского района.

По итогам командного первенства среди юношей 2002-2003 гг. р. 1 место заняла команда города Великие Луки, 2 место у команды Пскова, 3 место заняла команда Пустошки.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и призами администрации Пустошкинского района.

Представители команд были награждены специальными призами псковского мотоклуба «Ночные Волки».