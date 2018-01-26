Спорт

Псковичи привезли медали с первенства СЗФО по боксу

С 23 по 28 января в городе Новодвинске (Архангельская область) прошли первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров 2000-2001 гг.р. и чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди женщин, юниорок 2000-2001 гг.р., девушек 2002-2003 гг.р. и 2004-2005 гг.р.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Федерации бокса, Псковскую область на соревнованиях представляли:

- юниоры 2000-2001 гг.р.: Константин Суховский (52 кг., Псков), Никита Сергеев (56 кг., Псков), Артем Минка (69 кг., Псков), Иван Лупанов (69 кг., Великие Луки), Кирилл Титов (69 кг., Великие Луки), Илья Лащенко (81 кг., Псков).

- женщины 1999 г.р. и старше: Асият Гафарова (48 кг., Великие Луки), Татьяна Козырева (54 кг., Псков), Карина Иванова (64 кг., Псков).

- девушки 2004-2005 гг.р.: Виктория Кириллова (44 кг., Дедовичи), Мария Петрова (48 кг., Великие Луки).

По итогам выступления в первенстве СЗФО по боксу среди юниоров 1 место завоевал Константин Суховский, 3 места заняли Иван Лупанов и Илья Лащенко.

По итогам выступления в чемпионате и первенстве СЗФО по боксу среди женщин и девушек 1 места заняли Татьяна Козырева, Карина Иванова и Виктория Кириллова, 2 места заняли Асият Гафарова и Мария Петрова.

Спортсмены тренируются под руководством Вячеслава и Александра Ярулиных, Вадима Голика, Орлова Алексея, Виктора Зенкова, Юрия Федорова, Виктора Кириллова.