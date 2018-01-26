Спорт

С призовыми местами вернулись псковские боксеры с турнира в Ленобласти

С 26 по 28 января в городе Сертолово (Ленинградская область) прошел XII турнир по боксу, посвященный героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Федерации бокса, Псковскую область на соревнованиях представляли Нарек Тарвердян (64 кг), Святослав Лазарев (69 кг), Глеб Голик (75 кг) и Эльми Зиядзаде (81 кг).

По итогам выступления в соревнованиях первое место заняли Нарек Тарвердян, Глеб Голик и Эльми Зиядзаде, а Святослав Лазарев стал в своем весе вторым. Кроме того, Глеб Голик был отмечен специальным призом организаторов соревнований за лучшую технику.

Добавим, спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова и Вячеслава Ярулина.