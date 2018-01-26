Спорт

В чемпионате и первенстве города Пскова по лыжным гонкам приняли участие 72 спортсмена

В поселке Струги Красные прошли чемпионат и первенство города Пскова по лыжным гонкам. Участие в соревнованиях приняли 72 спортсмена из Пскова, Великих Лук, Печор, Куньи, Острова и Струг Красных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, гонки проводились по 14 возрастным группам среди юношей, девушек, мужчин и женщин - от 1952 до 2008 годов рождения.

Псковичи лидировали в следующих возрастных категориях: 2 место среди девушек 2008 года рождения на дистанции 1,7 км завоевала Анастасия Евинова, 3 место Васса Горячева.

Среди девушек 2004-2005 годов рождения на дистанции 3,4 км сразу псковички завоевали три призовых места: Екатерина Макеева, Александра Гребейникова и Виктория Игнатьева.

В возрастной категории 2002-2003 годов рождения среди юношей на дистанции 5,1 км 3 место досталось Максиму Лебедеву. Среди девушек в этой же возрастной категории Ольга Матвеева одержала 3 место.

Среди мужчин 1983-1997 годов рождения на дистанции 10,2 км 1 место получил Георгий Копаев. В возрастной категории 1953-1957 годов рождения среди мужчин на этой же дистанции 1 место получил Алексей Сергеев, 2 место досталось Георгию Пакулину и 3 место - Виктору Исакову.

Золотую медаль получила Наталья Иванова, состязавшаяся среди женщин 1953-1957 годов рождения на дистанции 5,1 км.

Победители и призеры были награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и памятными медалями.