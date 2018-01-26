Спорт

Мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду

Мужская российская команда по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Международного паралимпийского комитета списка условий для выступления спортсменов РФ в нейтральном статусе, передает «Интерфакс».

Женская команда максимум может получить 14 лицензий, в горных лыжах у женщин 10, у мужчин - 7, в сноуборде - 6 у женщин, 10 у мужчин. В керлинге на колясках у нейтральных спортсменов будет максимум 5 лицензий. Как ранее сообщалось в пресс-релизе МПК, порядка 30-35 российских спортсменов смогут выступить на Паралипийских играх в нейтральном статусе, поскольку не все будут соответствовать выдвинутым МПК требованиям к допуску на соревнования.

Отсутствие лицензий для российских лыжников означает, что на Играх в Пхенчхане не сможет выступить шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Спортсмен принимал участие в Играх в Ванкувере в 2010 году, где завоевал одну бронзовую (биатлон) и одну серебряную (лыжные гонки) медаль, и в Сочи в 2014 году, где выиграл три гонки в биатлоне и три - в соревнованиях лыжников. В нынешнем сезоне 39-летний Петушков стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде.