Спорт

Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных соревнований

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера РФ Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства, у Мутко, пункт, касавшийся чемпионата мира по футболу-2018, заменен более широкой формулировкой - «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».

В пресс-службе Мутко пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.

По словам источника «Интерфакса» в одном из ведомств, распределение обязанностей между вице-премьерами было уточнено распоряжением главы правительства в январе.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018», но при этом продолжил курировать подготовку регионов к ЧМ.

Незадолго до этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности стал гендиректор союза Александр Алаев.