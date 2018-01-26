Спорт

Футболисты «Луки - Энергия» вышли из отпуска

Футбольная команда «Луки - Энергия» вышла из отпуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-атташе клуба Владимир Богатырев.

Последний понедельник января стал первым рабочим днем «красно-голубых» в новом 2018 году. Команда 29 января вышла из отпуска и начала подготовку к весеннему этапу ФОНБЕТ-Первенства России.

После совещания руководящего и тренерского состава футбольного клуба прошло организационное собрание команды на стадионе «Экспресс». Генеральный директор Сергей Поварещенков кратко напомнил задачу, стоящую перед футболистами на весеннем этапе Первенства России. Главный тренер Сергей Осадчук довёл до игроков подробный план проведения первого учебно-тренировочного сбора. Спустя некоторое время состоялось и первое тренировочное занятие в 2018 году.

На первом учебно-тренировочном сборе запланировано четыре спарринга. Первый контрольный матч уже 4 февраля. «Луки-Энергия» проведёт встречу в белорусском Бобруйске на базе ФК «Белшина» с могилёвским «Днепром». Второй выезд команда совершит 10 февраля в Смоленск, где двумя составами сыграет с соперником по группе «Запад» – непримиримым «ЦРФСО». Третий матч «Луки-Энергия» проведёт с командой экс-капитана «Кривичей» Дмитрия Струтынского 17 февраля. Великолучане сыграют с ФК «Строгино» – коллективом, занимающим 6-е место в группе «Центр» второго дивизиона. Заключительный контрольный матч назначен на 21 февраля.

Главный тренер великолучан Сергей Осадчук рассказал об изменениях в составе команды: «Команда собралась в полном составе. На данный момент уже точно можно сказать, что расторгнут контракт и не будет в команде Дмитрия Прошина. Он получил приглашение от эстонского клуба «Нарва Транс» – JK «Narva Trans», за который уже выступал ранее в 2016 году. Дмитрия туда пригласил 53-летний наставник Адьям Кабирович Кузяев, хорошо изучивший Прошина по пятилетней совместной работе в мурманском «Севере». Руководство клуба пошло навстречу футболисту. С новичками команды тренерский штаб определится ближе к окончанию зимнего регистрационного периода сезона, который закончится 22 февраля».