Спорт

Псковская региональная Федерация бодибилдинга приобрела официальный статус

Федерация бодибилдинга Псковской области в январе прошла аккредитацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в соответствии с приказом государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту до 17 января 2021 года федерация имеет право проводить официальные соревнования (чемпионаты, Кубки и первенства Пскова и Псковской области), спортсменам присваивать разряды и звания, а судьям - квалификационные категории.

Псковская региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга» является членом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация бодибилдинга России».

По словам президента Федерации бодибилдинга Псковской области Максима Братухина, сегодня перед федерацией стоят следующие первоочередные задачи:

- проведение курсов обучения и мастер-классов для повышения квалификации тренерско-преподавательского состава с привлечением сторонних специалистов, например, медицинских сотрудников и профильных организаций;

- организация и проведение соревнований, в том числе чемпионатов и кубков Псковской области, чемпионатов и первенств города Пскова и иных спортивных мероприятий по бодибилдингу, а также проведение зрелищных мероприятий, выставок;

- создание тренерского совета, содействующего повышению уровня мастерства спортсменов и курирующего подготовку сборной команды региона для выступления на соревнованиях различного уровня;

- проведение обучающих семинаров по судейству соревнований по бодибилдингу по версии IFBB/ФББР с привлечением действующих судей международной категории для подготовки спортивных судей в Псковском регионе;

- проведение кастингов для популяризации спорта в регионе.

Отметим, президент федерации Максим Братухин до 14 лет занимался легкой атлетикой, в дальнейшем увлекся боксом и бодибилдингом. Несколько лет выступал на первенствах и чемпионатах Пскова и области среди юниоров. С 2007 года начал тренерскую карьеру под руководство Яна Смирновского. В 2009 году вместе с будущей женой Еленой Братухиной открыл магазин спортивного питания FitLine, который сейчас является штаб-квартирой федерации (Псков, ул. Советская, 9).

В 2012 году закончил специальную подготовку в качестве персонального тренера под руководством Павла Ершова. Позже в 2015 году закончил Школу Фитнеса и бодибилдинга Павла Ершова и получил диплом о дополнительном образовании.

В 2014 и 2015 гг. оказывал поддержку Ростиславу Цветкову в проведении турниров по бодибилдингу в Псковской области. В 2017 году вместе с единомышленниками принял решение о создании самостоятельной Федерации бодибилдинга в Псковском области, которая 5 июля 2017 года была зарегистрирована в Министерстве юстиций, а сейчас проходит аккредитацию в Министерстве спорта РФ.

В настоящее время занимается подготовкой спортсменов к соревнованиям. Является практикующим специалистом по ЛФК и постизометрической релаксации мышц в одной из клиник города Пскова.

Адрес ПРОО «Федерация бодибилдинга»: Псков, ул. Советская, 9 (вход через магазин спортивного питания FitLine)

Пн-пт с 11.00 до 16.00.

Справки по телефону: 8-953-236-8000 с 10.00 до 18.00.

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