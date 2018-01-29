Спорт

Первенство по пулевой стрельбе прошло в Пскове

В стрелковом комплексе «Аквилон» Центра «Патриот» по адресу: ул.Коммунальная, 30 состоялось лично-командное первенство Пскова по пулевой стрельбе, посвященное В.Ф. Маргелову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в соревнованиях приняли участие 262 спортсмена разных возрастов.

Школы города были представлены девятнадцатью командами, в составе каждой команды был один педагог и пять учеников. Отдельные командные соревнования прошли для юнармейцев и военно-патриотических клубов. Здесь за первенство боролись шесть команд.

В командном первенстве участники выполняли упражнение ВП-1 из пневматической винтовки (количество выстрелов 3+5, дальность 5 м, сидя с упора). Среди муниципальных общеобразовательных учреждений города лучшей стала команда школы № 18, на втором месте – лицей экономики и основ предпринимательства № 10, на третьем – лицей № 4 «Многопрофильный». Среди военно-патриотических клубов первое место заняла команда стругокрасненского отделения «Юнармии», второй результат у команды Псковского агротехнического колледжа, третий – у клуба «Юный спасатель».

В личном первенстве спортсмены 2000 г.р. и моложе выполняли упражнение ВП-1 из пневматической винтовки (количество выстрелов 3+10, дальность 10м, сидя с упора), в этом виде все призовые места среди юношей и девушек заняли воспитанники Центра «Патриот».