Спорт

Соревнования по тхэквондо впервые прошли в Острове

В г. Острове (Псковская область) впервые состоялись соревнования по тхэквондо.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, I кубок Псковской области по тхэквондо прошел 27 января в спортивных залах муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. В. Н. Пушкарева» МО «Островский район».

Соревнования обслуживали 40 судей, в них приняли участие 270 спортсменов - юношей и девушек в возрасте от шести до 17 лет, представляющих спортивные клубы Псковской области и соседних регионов. Поддержать выступления спортсменов собрались более двухсот зрителей.

Как сообщил ведущий специалист комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Александр Воронков, организаторы отметили хорошую готовность места проведения соревнований в г. Острове и высокий уровень их обеспечения.