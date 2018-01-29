Спорт

Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Белоруссии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в Пхенчхан вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой в составе сборной Белоруссии в качестве тренера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белорусскую федерацию биатлона (БФБ).

«Только что мы получили подтверждение от нашего Национального олимпийского комитета в ответ на наш запрос. МОК дал положительный ответ, и мы теперь можем сказать официально: да, Бьорндален едет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Белоруссии», - рассказала пресс-атташе БФБ Виктория Тарасевич.

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный из действующих биатлонистов в мире Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии из-за недостаточно высоких результатов в сезоне. А вскоре Белорусская федерация биатлона сообщила, что отправила запрос в МОК на его включение в тренерский штаб сборной Белоруссии в Пхенчхане-2018.