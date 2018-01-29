Спорт

Великолучанин завоевал второе место на чемпионате мира по скелетону

Несколько столичных спортсменов завоевали медали на чемпионате мира по скелетону и бобслею среди юниоров, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария).

В соревнованиях скелетонистов уроженец Псковской области, выпускник Переслегинской гимназии Великолукского района Владислав Марченков занял второе место. «Золото» в четвертый раз подряд завоевал российский спортсмен Никита Трегубов. «Бронзу» выиграл Феликс Кайзингер (Германия), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Скелетонистка из Москвы Юлия Канакина завоевала «серебро». Первое и третье места заняли немецкие спортсменки Анна Фернштадт и Сюзанна Крехер соответственно.

В соревнованиях среди бобслеистов в командах по четыре человека москвичи Денис Коротков и Георгий Кузьменко вместе с Александром Бредихиным и Владиславом Жаровцевым заняли третье место.