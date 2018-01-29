Спорт

Старший тренер сборной Псковской области по боксу принимает участие в международном форуме в Сочи

Первый Международный боксерский форум проходит в Сочи с 1 по 4 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центре спортивной подготовки Псковской области, в форуме принимает участие старший тренер сборной Псковской области по боксу, тренер центра Вадим Голик.

Добавим, впервые в истории мирового бокса состоится совместная дискуссия руководителей всех ведущих боксерских организаций – Международной Ассоциации Олимпийского бокса AIBA и организаций профессионального бокса WBA, WBO, WBC и IBF, а также ведущих спортсменов со всего мира, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, менеджеров и боксерских функционеров.