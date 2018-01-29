Спорт

Андрей Турчак: Решение CAS по российским атлетам доказало, что честный спорт выше подковерных политических игр

«Сила в правде!» - подчеркнул секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненной дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Рад и горд за наших спортсменов! Решение арбитражного суда по российским атлетам на деле доказал, что честный спорт выше «подковерных» политических игр так называемых партнеров. Честное имя наших атлетов еще раз подтверждено независимым судом, потому что сила в ПРАВДЕ!» - процитировала слова Андрея Турчака его пресс-секретарь Оксана Ширан на своей странице в инстаграме.