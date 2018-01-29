Делегацию «Легенд хоккея» в Пскове возглавит двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов

Делегацию «Легенд хоккея» возглавит двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Ожидается, что в матче примут участие экс-губернаторы Псковской области Андрей Турчак и Владислав Туманов, бывшие заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.
Напомним, в субботу, 3 февраля, на псковскую ледовую арену выйдут на лед победители чемпионатов мира и СССР, триумфаторы Олимпиад. Лучшие игроки в истории сборных Советского союза и России продемонстрируют красивый комбинационный хоккей.
«Легенды хоккея» – Сборная Псковской области. Начало мероприятия - 3 февраля в 15:00
3 февраля также пройдет III Хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества, где за трофей будут вести борьбу три сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+».
12:15. «Псков» - «Печоры»
13:10. «Печоры» - «Великие Луки»
14:05. «Псков» - «Великие Луки»