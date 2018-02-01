Спорт

Невельчанин Сергей Макаревич стал участником международного зимнего марафона «Дорога жизни»

В Санкт-Петербурге состоялся 49-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На старт марафонской дистанции вышло порядка двух тысяч человек. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в забеге принял участие невельчанин Сергей Макаревич.

Трассы дистанций соревнований были проложены по наземной части легендарной «Дороги жизни». Участники могли выбрать для себя протяженность дистанции - 42,195 км (от мемориала «Разорванное кольцо» до монумента «Цветок жизни»), 21,97 км и 5 км, исходя из своего уровня подготовленности.

Учитывая масштаб соревнований, представитель из Невеля показал достойный результат, преодолев дистанцию в 42 км за 2 часа 43 минуты. По итогам марафона Сергей Макаревич занял 12 место.

«Соревнования прошли на очень хорошем уровне, результат с учётом моей подготовки к нему оказался даже лучше, чем ожидал», - рассказал он.