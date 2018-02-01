Спорт

Региональный финал хоккейного турнира «Золотая шайба» торжественно открылся в псковском Ледовом дворце

Состоялось торжественное открытие регионального финала хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 годов рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева, который пройдет 2-3 февраля в псковском Ледовом дворце.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, со словами приветствия к участникам соревнований обратились Олимпийский чемпион Сергей Шепелев, председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

Напомним, за единственную путевку на Всероссийский финал поборются шесть юношеских региональных команд. В рамках турнира будут организованы мастер-классы для юных хоккеистов с участием игроков команды «Легенды хоккея».