Спорт

Хоккейный матч с участием «легенд хоккея» в Пскове будет транслироваться онлайн

Хоккейный матч с участием «легенд хоккея» в Пскове будет транслироваться онлайн. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 2 февраля сообщил заместитель председателя госкомитета по физкультуре и спорту Псковской области Алексей Орлов. Он отметил, что ссылку на трансляцию можно будет найти в группе Федерации хоккея Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Также транслироваться будет финал турнира «Золотая шайба» среди юношей 14-15 лет.

Завтра в 15.00 на псковскую ледовую арену выйдут победители чемпионатов мира и СССР, триумфаторы Олимпиад. Лучшие игроки в истории сборных Советского Союза и России продемонстрируют комбинационный хоккей.

Против «Легенд хоккея» выступит сборная Псковской области. Как сообщил президент Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников, сборная сформирована из трех команд: «Барсы», «Экспресс» и «Евро-Керамика». Всего в псковской команде будет четыре пятерки.

Ранее сообщалось, что в матче примут участие экс-губернаторы Псковской области Андрей Турчак и Владислав Туманов, бывшие заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.