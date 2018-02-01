Спорт

Владислав Туманов призвал ответить на «беспардонное блокирование» участия российских спортсменов в Олимпиаде подъемом зимних видов спорта

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов призвал ответить на «беспардонное блокирование» участия российских спортсменов в Олимпиаде подъемом зимних видов спорта и созданием в России достойных условий для развития спорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, руководитель Псковского землячества в Москве заявил, что Псков в последние годы стал по-настоящему хоккейным городом.

Завтра в Пскове пройдет III Хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества, где за трофей будут вести борьбу три сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+».

Владислав Туманов отметил, что турнир носит исключительно благотворительный характер, единственной его целью является пропаганда здорового образа жизни и зимних видов спорта, в частности - хоккея с шайбой.

Завтра Владислав Туманов также выйдет на лед в составе сборной Псковской области против «Легенд Хоккея». В «звездную» команду войдут Сергей Светлов, Сергей Шепелев, Евгений Давыдов, Александр Голиков, Виктор Шалимов, Юрий Ляпкин, Дмитрий Фролов, Александр Гуськов и другие. Команду возглавит Борис Харламов.