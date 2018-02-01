Спорт

«Легенды хоккея» выйдут сегодня на псковский лед

Сегодня на псковскую ледовую арену выйдут на лед победители чемпионатов мира и СССР, триумфаторы Олимпиад. Лучшие игроки в истории сборных Советского союза и России продемонстрируют красивый комбинационный хоккей.

Делегацию «Легенд хоккея» возглавит двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Ожидается, что в матче примут участие экс-губернаторы Псковской области Андрей Турчак и Владислав Туманов, бывшие заместители губернатора Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.

«Легенды хоккея» – Сборная Псковской области. Начало мероприятия - 3 февраля в 15:00

3 февраля также пройдет III Хоккейный турнир на Кубок Псковского землячества, где за трофей будут вести борьбу три сборные команды Пскова, Великих Лук и Печор возрастной категории «40+».

12:15. «Псков» - «Печоры»

13:10. «Печоры» - «Великие Луки»

14:05. «Псков» - «Великие Луки»