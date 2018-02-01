Спорт

В Острове открылся новый фитнес-клуб «Атлетик»

В субботу, 3 февраля, в г. Острове состоялось торжественное открытие нового современного фитнес-клуба «Атлетик». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на церемонии открытия присутствовали представители органов местного самоуправления, депутаты областного, районного и городского Собрания депутатов, руководители местного отделения ВПП «Единая Россия», руководители предприятий и организаций города, члены молодежных и общественных организаций и объединений, спортивная общественность Острова.

Обращаясь к присутствующим, глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что открытие нового физкультурно-спортивного комплекса - значимое событие в плане реализации концепции здорового образа жизни среди жителей Острова, привлечения их к регулярным занятиям разными видами спорта, атлетическими и аэробными упражнениями, занятиям по групповым программам.

«Фитнес-клуб "Атлетик" прекрасно вписывается в ту программу оздоровления населения и привлечения людей разных возрастов к массовым занятиям физкультурой и спортом, которую мы стараемся реализовать в Острове.

Напомню, что к концу прошлого года нам удалось закончить ремонт и оборудование спортивного зала в микрорайоне "Строитель" и теперь там действует "Центр единоборств", где с подростками разных возрастных групп проходят занятия по тхэквондо и кикбоксингу. В Доме детского творчества, Детской школе искусств и на базе школ города работают танцевальные творческие коллективы, некоторые из них имеют спортивную направленность. Для любителей зимних видов спорта созданы все условия на спортивной базе "Юность" на Гороховом озере.

"Атлетик" - отличный пример современного спортивно-физкультурного комплекса, где можно с пользой для здоровья провести свободное время, получить дозированную разностороннюю физическую нагрузку и восстановить трудовую активность. Это по-настоящему социальный бизнес-проект и им по праву можно гордиться.

Конечно, хочется, чтобы подобные спортивные сооружения были и в других микрорайонах нашего города. Будем, как говорится, над этим работать», - сказал глава муниципалитета.

Дмитрий Быстров от имени островичей поблагодарил директора фитнес-центра «Атлетик» Дмитрия Злобина за те инвестиции, которые он вложил в капитальный ремонт помещения и оборудование фитнес-центра. Все работы проведены на высоком уровне и с высоким качеством.

Слова благодарности в адрес владельца фитнес-центра высказал и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Павел Мищенков. Он выразил надежду на то, что кому-то из посетителей этого спорткомплекса кроме хорошей физической формы удастся достичь и более высоких ступеней спортивного мастерства, и они продолжат летопись славных спортивных традиций Островского района в разных видах спорта.

Павел Мищенков напомнил о социально-значимом партийном проекте «Детский спорт», который успешно реализует «Единая Россия» в регионах Российской Федерации, в том числе и на территории Псковской области. «Социологические исследования показывают, что состояние здоровья и физической подготовленности части российских школьников находится на критически низком уровне. Две трети из них имеют хронические заболевания, абсолютно здоровы лишь 10 процентов. Поэтому партийный проект «Детский спорт» сегодня важен как никогда. Он помогает приобщить детей к физкультуре, здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям. Надеюсь, что взрослые, которые будут посещать фитнес-клуб «Атлетик», приобщат к занятиям и своих детей, тогда фитнес-клуб станет местом проведения семейных занятий, что, безусловно, только позитивно скажется на укреплении отношений и настроении всего нашего общества», - подчеркнул секретарь местного отделения партии.

Павел Мищенков вручил Дмитрию Злобину благодарность за активный вклад в развитие спорта в Островском районе и пожелал процветания его бизнесу.

В ответном слове Дмитрий Злобин поблагодарил руководителя муниципалитета и представителей «Единой России» за всестороннюю помощь, оказанную при реализации своего бизнес-проекта: «По сути, сбылась моя мечта - сделать в родном городе современный, красивый и вместе с тем доступный спортивный комплекс. Удалось в очень короткий произвести просто гигантский объём строительных работ, смонтировать коммуникации, сделать отделку, приобрести и установить современное и очень функциональное оборудование. Думаю, что посетителям фитнес-центра будет удобно и комфортно заниматься, и они по достоинству оценят наши старания. Я очень благодарен местным властям за ту поддержку, которая мне была оказана, особенно на начальных стадиях начала работ. Я убедился, что программа инвестиционного сопровождения в Островском районе действительно работает на практике. Большое спасибо за оперативную и очень качественную консультационную, информационную и организационную поддержку в течении всего периода реализации проекта, вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Честно скажу, такого понимания и взаимодействия с муниципалитетом встречаешь не часто».

После того, как Дмитрий Злобин и Дмитрий Быстров торжественно перерезали символическую «красную ленточку», для всех присутствующих была проведена ознакомительная экскурсия по всем помещениям фитнес-центра. Гости осмотрели ресепшн, мужскую и женскую раздевалки, душевые, солярий, а также залы для атлетических тренировок, аэробных нагрузок и групповых программ.

Членам молодежных организаций и объединений, а также всем желающим была предоставлена возможность детально изучить предлагаемые фитнес-центром услуги, условия приобретения абонементов и опробовать спортивные тренажеры.