Спорт

Россиянин Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

Российский боксер-профессионал Мурат Гассиев победил в полуфинале Всемирной суперсерии (весовая категория до 90,71 кг) кубинца Юниэра Дортикоса. Бой состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Сочи.

На последних секундах заключительного 12-го раунда россиянин нокаутировал соперника.

Победив кубинца, Гассиев также объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав - Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В финале Всемирной суперсерии он встретится с украинцем Александром Усиком.

Решающий поединок пройдет в мае в Саудовской Аравии.