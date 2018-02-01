Спорт

Псковская область поднялась на 15 позиций в спортивном рейтинге регионов России

Псковская область переместилась с 60-го на 45-е место в регулярном рейтинге командных игровых видов спорта в Российской Федерации. Свежую, десятую по счету, версию рейтинга представили газета «Спорт-Экспресс» и фонд «Петербургская политика».

По оценкам экспертов, наш регион по состоянию на начало 2018 года набрал 6300 баллов.

Отметим, что Псковская и Владимирская области показали наилучшую динамику по сравнению с предыдущим исследованием.

Как и прежде, в рейтинге лидируют Москва, Татарстан, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Напомним, что рейтинг публикуется с июля 2013 года два раза в год. Он составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло). Псковской области зачетные баллы вновь принес только футбол